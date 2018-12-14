Горнолыжный курорт в Пхенчхане будет демонтирован

Пхенчхан, Южная Корея, 14 декабря 2018, 12:27 — REGNUM Открывшийся в феврале на Олимпийских играх в Пхенчхане горнолыжный комплекс скоро станет незаконным объектом, сообщает YTN.
На горе Гарисан, провинции Канвандо, расположен лучший в мире горнолыжный комплекс, площадь которого 790 тыс. кв. м.
С самого начала комплекс был построен из заимствованного государственного леса, и в конце этого года срок его аренды заканчивается.
Министерство по защите окружающей среды и лесопромышленное хозяйство собираются демонтировать объект и вернуть его к первоначальному виду.
Несмотря на то, что высокопоставленные лица провинции Канвондо запросили продление аренды, запрос отклонили. Демонтажные работы начнутся в следующем году.
Напомним, что на строительство данного объекта ушло более 200 миллиардов вон (~ $180 млн).