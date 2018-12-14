ЮАР подала заявку на проведение Кубка Африки — 2019

Кейптаун, , 11:56 — REGNUM ЮАР подала заявку на проведение Кубка Африки по футболу 2019 года. Об этом сообщает AFP.

За право проведения турнира ЮАР поборется с Египтом, который ранее также подал заявку в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Кубок Африки пройдёт с 15 июня по 13 июля. Страну, которая примет турнир, выберут 9 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря CAF приняла решение лишить Камерун права проведения Кубка Африки 2019 года. Это было сделано из-за значительного отставания по срокам строительства стадионов для чемпионата.

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