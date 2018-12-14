Контракт на проведение спортивных мероприятий в Казани оценили в 5 млн

Казань, , 11:29 — REGNUM Более 5 млн рублей в 2019 году планирует потратить из городского бюджета комитет физической культуры и спорта исполкома Казани. Соответствующий аукцион на выбор исполнителя пройдёт 14 января 2019 года, закупку производят только среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начальная цена тендера на организацию и проведение спортивных мероприятий в 2019 году составляет 5 268 321 рубль. В списке 52 мероприятия, в их числе — традиционный Казанский лыжный и юношеский марафоны, командные соревнования по лыжным гонкам, турнир по плаванию «Юные надежды», чемпионат и первенство Казани по лыжным гонкам, спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений Казани по лыжным гонкам, баскетболу, Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2019», рождественский лыжный спринт, лыжный спринт, посвященный памяти генерал-майора Ф.Г. Булатова, чемпионат и первенство Казани по художественной гимнастике в групповых упражнениях, турнир по бильярду среди ветеранов, Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей», спартакиада среди пенсионеров «Третий возраст», турнир по зимней ловле со льда на блесну «Казанка. Лед. Судак», личный чемпионат г. Казани по лазанию на комбинированном рельефе «Драйтуллинг», первенство Казани по национальной спортивной борьбе «Татарча Корэш», а также другие мероприятия.

Напомним, 13 декабря 2018 года депутаты думы Казани утвердили проект бюджета на 2019 год. Доходная часть главного финансового документа столицы Татарии на следующий год прогнозируется на уровне 23,23 млрд рублей — на 1,415 млрд рублей больше, чем в 2018 году. Из них на налоговые и неналоговые доходы бюджета придётся 15,137 млрд рублей (12,991 млрд рублей — налоговые доходы). Ещё 7,886 млрд рублей будут выделены Казани из республиканского бюджета в форме безвозмездных поступлений.

Расходная часть также принята на уровне 23,23 млрд рублей, так как бюджет утверждён бездефицитным. Расходы сформированы на базе семи госпрограмм и 15 муниципальных программ. 76% придётся на социально-культурную сферу, где больше всего потратят на образование — 15,11 млрд рублей, социальную политику — 11,8 млрд рублей. На культуру приходится 680 млн рублей, а на физическую культуру и спорт — 491 млн рублей.