«Айнтрахт» установил рекорд в еврокубках среди немецких клубов

Франкфурт-на-Майне, Германия, , 11:27 — REGNUM Франкфуртский «Айнтрахт» установил рекорд среди немецких клубов по итогам группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает издание Opta на странице в Twitter.

«Айнтрахт» одержал шесть побед во всех шести матчах группового этапа, набрав максимальное количество очков. Ранее в еврокубках ни один немецкий клуб не мог похвастать подобным достижением.

В нынешнем розыгрыше группового турнира «Айнтрахт» играл с итальянским «Лацио» (4:1 и 2:1), французским «Марселем» (2:1 и 4:0) и кипрским «Аполлоном» (2:0 и 3:2)

Как ранее сообщало ИА REGNUM, определились все команды, которые примут участие в 1/16 финала Лиги Европы.

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