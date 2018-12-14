«Ак Барс» подписал контракт с бывшим футболистом Савиным

Казань, , 10:51 — REGNUM Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» подписал контракт с бывшим футболистом Евгением Савиным. Об этом 14 декабря сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что 34-летний нападающий будет выступать за «Ак Барс» под 99-м номером.

https://twitter.com/hcakbars/status/1073460552037527552

В профессиональной футбольной карьере Савин выступал за такие клубы, как «Локомотив», «Томь», «Анжи», «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Урал», «Арсенал», «Луч-Энергия» и «Тюмень». Всего в чемпионатах России он сыграл 166 матчей, в которых забил 46 голов.

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