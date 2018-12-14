Пятница, 14 Декабря 2018 года
11:29:14 МСК

«Ак Барс» подписал контракт с бывшим футболистом Савиным

Спорт

Савин будет выступать за «Ак Барс» под 99-м номером

Казань, 14 декабря 2018, 10:51 — REGNUM  Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» подписал контракт с бывшим футболистом Евгением Савиным. Об этом 14 декабря сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что 34-летний нападающий будет выступать за «Ак Барс» под 99-м номером.

https://twitter.com/hcakbars/status/1073460552037527552

В профессиональной футбольной карьере Савин выступал за такие клубы, как «Локомотив», «Томь», «Анжи», «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Урал», «Арсенал», «Луч-Энергия» и «Тюмень». Всего в чемпионатах России он сыграл 166 матчей, в которых забил 46 голов.

Читайте также: ФХР не поддержала идею об отмене лимита на легионеров в КХЛ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить