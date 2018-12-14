WADA объяснило проведение расследования в отношении биатлонистов из России

Хохфильцен, Австрия, , 10:46 — REGNUM Действия австрийской полиции в отношении российских биатлонистов связаны с делом о коррупции в Международном союзе биатлонистов (IBU). Об этом 14 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Отмечается, что в WADA подтвердили, что события в Хохфильцене стали продолжением расследования, которое имело место в апреле 2018 года, в отношении IBU.

Напомним, 12 декабря австрийские полицейские явились в расположение сборной России по биатлону в городе Хохфильцен. Членам команды предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил в ходе чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года австрийская полиция провела обыски в штаб-квартире IBU из-за обвинений президента организации Андерса Бессеберга и генерального секретаря Николь Реш в коррупции. В результате Бессеберг и Реш покинули свои должности до окончания расследования.

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