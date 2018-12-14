«Коламбус» одержал победу над «Лос-Анджелесом» благодаря дублю Панарина

Коламбус, США, , 09:48 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

Счёт в первом периоде открыл нападающий «Лос-Анджелеса» Дастин Браун. Однако «Коламбус» отыгрался благодаря точному броску Лукаша Седлака.

Победу «Коламбусу» принёс российский нападающий Артемий Панарин, оформивший дубль. Ещё одна шайба на счету Джоша Андерсона.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает 16-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 36 очков в 31 матчах. «Лос-Анджелес» идёт на 31-м месте, в активе команды 24 очка в 33 играх.

«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 4:1 (2:1, 2:0, 0:0).

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