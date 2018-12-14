Индонезия приняла участие в сессии Азиатской федерации студенческого спорта

Доха, , 09:50 — REGNUM Представитель министерства молодежи и спорта Индонезии Бамбанг Сисванто призвал страны-члены Азиатской федерации студенческого спорта более активно участвовать в различных мероприятиях по развитию юношеского спорта на заседании федерации в Дохе, Катар, сообщает Antaranews.

Бамбанг Сисванто привел в пример чемпионат Азии по студенческому баскетболу, который проходил в Джокьякарте в сентябре 2018 года, где приняли участие только несколько стран, включая принимающую сторону (Индонезия). Другими странами-участниками стали Китай, Тайвань и Таиланд.

В ходе ежегодного совещания стороны выбрали основное руководство на период 2019—2022 гг., а именно Китай, Гонконг, Таиланд, Сингапур, Малайзия, Катар и Индонезия. Эти страны приняли решение провести в 2019 году несколько чемпионатов, включая чемпионаты по плаванию и настольному теннису в Индии, сквош в Гонконге и регби в Объединенных Арабских Эмиратах.

Напомним, заседание Азиатской федерации студенческого спорта проходит в Катаре с 10 по 14 декабря 2018 года. На мероприятие прибыли представители из 15 стран.