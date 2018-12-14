«Нэшвилл» в овертайме вырвал победу у «Ванкувера»

Нэшвилл, США, , 09:41 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Нэшвилла» шайбы забросили Райан Хартман, Ник Бонино, Калле Йернкрок и Колтон Сиссонс.

В составе «Ванкувера» точными бросками отметились Джей Бигл, Брок Бёзер, Бо Хорват. Российский форвард Николай Голдобин отметился результативной передачей.

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 43 очка в 32 матчах. «Ванкувер» идёт на 21-м месте, в активе команды 32 очка в 34 играх.

«Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — 4:3 (2:1, 1:0, 0:2, 1:0).

Читайте также: «Тампа» обыграла «Торонто» и упрочила лидерство в НХЛ