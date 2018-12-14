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«Тампа» обыграла «Торонто» и упрочила лидерство в НХЛ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:1

Тампа, США, 14 декабря 2018, 09:31 — REGNUM  «Тампа Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

Счёт в первом периоде открыл нападающий «Торонто» Каспери Капанен. Однако «Тампа» отыгралась благодаря точному броску Энтони Чирелли.

Во втором периоде хоккеисты «Тампы» забросили три безответные шайбы. Отличились Никита Кучеров, Алекс Киллорн и Тайлер Джонсон. Также Кучеров отметился результативной передачей.

На сегодняшний день «Тампа» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 51 очко в 33 матчах. «Торонто» идёт на втором месте, в активе команды 43 очка в 32 играх.

«Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — 4:1 (1:1, 3:0, 0:0).

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