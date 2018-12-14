Определились все участники плей-офф Лиги Европы

Ньон, Швейцария, , 08:43 — REGNUM В Лиге Европы определились все команды, которые примут участие в 1/16 финала турнира. Матчи заключительного тура группового этапа состоялись 13 декабря.

Из российских клубов в весеннюю часть турнира вышли две команды — «Зенит» и «Краснодар». Причём «Зенит» вышел в первого места в своей группе, «Краснодар» — со второго.

В число сеяных попали четыре испанских клуба («Валенсия», «Бетис», «Вильярреал» и «Севилья»), два английских («Арсенал» и «Челси»), два итальянских («Интер» и «Наполи»), два немецких («Айнтрахт» и «Байер»), а также «Зенит» (Россия), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Зальцбург» (Австрия), «Генк» (Бельгия), «Динамо» (Киев, Украина) и «Бенфика» (Португалия).

В число несеяных попали два турецких клуба («Фенербахче» и «Галатасарай»), два чешских («Славия» и «Виктория»), а также «Краснодар» (Россия), БАТЭ (Белоруссия), «Брюгге» (Бельгия), «Цюрих» (Швейцария), «Селтик» (Шотландия), «Спортинг» (Португалия), «Олимпиакос» (Греция), «Рапид» (Австрия), «Лацио» (Италия), «Мальме» (Швеция), «Ренн» (Франция), «Шахтер» (Украина).

Жеребьёвка 1/16 финала состоится 17 декабря в швейцарском Ньоне. Первые матчи пройдут 14 февраля, ответные — 21 февраля. Финал состоится в Баку 29 мая.

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