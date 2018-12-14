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БАТЭ вышел в плей-офф Лиги Европы, обыграв ПАОК

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:1

Салоники, Греция, 14 декабря 2018, 08:17 — REGNUM  Белорусский БАТЭ одержал победу над греческим ПАОКом в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Счёт в матче открыл нападающий БАТЭ Максим Скавыш на 18-й минуте. На 42-й минуте форвард Николай Сигневич удвоил преимущество белорусского клуба.

В добавленное к первому тайму время Сигневич оформил дубль и довёл счёт до крупного. ПАОК смог отыграть один мяч на 59-й минуте, отличился Александр Прийович.

Таким образом, БАТЭ вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв второе место в группе. Первую строчку в группе занял лондонский «Челси».

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