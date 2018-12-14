Пятница, 14 Декабря 2018 года
08:26:52 МСК

«Милан» выбыл из Лиги Европы, проиграв «Олимпиакосу»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:1

Пирей, Греция, 14 декабря 2018, 07:42 — REGNUM  «Олимпиакос» одержал победу над «Миланом» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Счёт в матче открыл защитник «Олимпиакоса» Пап Сиссе на 60-й минуте. На 69-й защитник «Милана» Кристиан Сапата отметился автоголом.

На 71-й минуте «Милан» смог отыграть один мяч. Кристиан Сапата исправился и забил гол уже в чужие ворота.

На 81-й минуте полузащитник греческого клуба Костас Фортунис установил окончательный счёт, реализовав пенальти.

Таким образом, «Милан» выбыл из розыгрыша Лиги Европы, заняв третье место в группе. «Олимпиакос» стал вторым и продолжит участие в весенней части турнира.

Читайте также: «Зенит» потерпел поражение от «Славии»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Еврокубки УЕФА
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить