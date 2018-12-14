«Милан» выбыл из Лиги Европы, проиграв «Олимпиакосу»

Пирей, Греция, , 07:42 — REGNUM «Олимпиакос» одержал победу над «Миланом» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Счёт в матче открыл защитник «Олимпиакоса» Пап Сиссе на 60-й минуте. На 69-й защитник «Милана» Кристиан Сапата отметился автоголом.

На 71-й минуте «Милан» смог отыграть один мяч. Кристиан Сапата исправился и забил гол уже в чужие ворота.

На 81-й минуте полузащитник греческого клуба Костас Фортунис установил окончательный счёт, реализовав пенальти.

Таким образом, «Милан» выбыл из розыгрыша Лиги Европы, заняв третье место в группе. «Олимпиакос» стал вторым и продолжит участие в весенней части турнира.

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