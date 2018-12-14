«Спартак» проиграл «Вильярреалу»

Вильярреаль, Испания, , 01:04 — REGNUM Матч ФК «Спартак» (Москва) с «Вильярреалом» завершился победой испанской команды: счет 0:2. Встреча состоялась 13 декабря на стадионе «Керамика» в городе Вильярреале (Испания).

Голы были забиты на 11 (полузащитник Самуэль Чиквуэзе) и на 48 минуте (нападающий Карл Токо-Экамби).

По итогам встречи российская команда не вышла в плей-офф Лиги Европы: «Спартак» занял четвертое место в группе G (у команды пять очков).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская и испанская команды в первом матче Лиги Европы сыграли вничью: счет 3:3.

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