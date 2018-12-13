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ФХР не поддержала идею об отмене лимита на легионеров в КХЛ

Спорт

Против отмены лимита выступил президент ФХР Владислав Третьяк

Москва, 13 декабря 2018, 15:38 — REGNUM  Идею об отмене лимита на легионеров не поддержали в Федерации хоккея России (ФХР). Об этом 13 декабря сообщает «Чемпионат».

Против отмены лимита выступил президент ФХР Владислав Третьяк, который заявил, что в России сегодня дефицит хороших игроков.

«Когда у нас будет столько хоккеистов, сколько в Канаде, тогда мы будем иметь право отменить лимит. На сегодня у нас 100 тысяч игроков, поэтому пока мы эту возможность не рассматриваем», — сказал Третьяк.

Отметим, что ранее президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко заявил, что «хоть завтра отменил бы лимит на легионеров».

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