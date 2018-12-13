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Морозова и Корастылёв выиграли сингл-микст на втором этапе Кубка IBU

Спорт

Морозова и Корастылёв прошли дистанцию за 39 минут и 3,2 секунды

Риднау, Италия, 13 декабря 2018, 15:22 — REGNUM  Российские биатлонисты Анастасия Морозова и Сергей Корастылёв выиграли гонку в в сингл-миксте на втором этапе Кубка IBU.

Морозова и Корастылёв прошли дистанцию за 39 минут и 3,2 секунды. На огневых рубежах они не получили ни одного штрафного круга, использовав 11 дополнительных патронов.

Вторыми стали заняли немцы Лаура Дальмайер и Роман Реес, отставшие на 2,1 секунды. Они использовали 10 дополнительных патронов.

Замкнули тройку украинские спортсмены Юлия Журавок и Виталий Труш, отставание которых составило 15,3 секунды. Они использовали два дополнительных патрона.

Второй этап Кубка IBU проходит в Риднау (Италия).

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