Карпин дисквалифицирован на шесть матчей за умышленный толчок арбитра

Москва, , 15:13 — REGNUM Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дисквалифицирован на шесть матчей чемпионата России по футболу за умышленный толчок резервного арбитра. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц, 13 декабря сообщает «Чемпионат».

Карпин получил дисквалификацию на шесть матчей. Причём три из них являются реальным исполнением, а ещё три матча — условное наказание. Кроме того, Карпин оштрафован на 80 тыс. рублей, а также ему установлен испытательный срок до конца сезона.

«Мы рассматривали контакт Карпина с резервным арбитром. Мы установили, что данный контакт носил признаки нарушения статьи регламента, а именно — умышленный толчок», — сказал Григорьянц.

Он также добавил, что Карпин написал объяснение, согласно которому его эмоциональная реакция была вызвана желанием быть услышанным судьёй или его помощником и не являлась оскорблением судейской бригады.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ростов» проиграл «Крыльям Советов» со счётом 0:1 в матче 17-го тура РПЛ. В конце встречи Карпин был удален с поля за неподобающее поведение.

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