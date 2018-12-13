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«Зенит» сыграет со «Славией» в Лиге Европы

Спорт

Матч пройдёт 13 декабря в Праге

Прага, 13 декабря 2018, 12:21 — REGNUM  Санкт-петербургский «Зенит» сыграет с пражской «Славией» в шестом туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдёт 13 декабря в Праге.

«Зенит» уже обеспечил себе участие в плей-офф Лиги Европы, набрав 11 очков в пяти матчах. В активе команды три победы и две ничьи.

«Славия» идёт на втором месте, в её активе семь очков. В случае победы над «Зенитом» пражский клуб также в плей-офф со второго места.

Напомним, первый матч этих команд завершился победой «Зенита» со счётом 1:0.

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