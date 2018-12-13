ЦСКА планирует купить японского полузащитника Рицу Доана

Москва, , 11:22 — REGNUM Московский ЦСКА интересуется японским полузащитником Рицу Доаном, выступающим в голландском клубе «Гронинген». Об этом 13 декабря сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что ЦСКА планирует приобрести 20-летнего полузащитника в зимнее трансферное окно. При этом «армейцы» уже выходили на голландский клуб летом, но получили отказ.

Доан является воспитанником клуба «Гамба Осака». За «Гронинген» он выступает с сезона 2017/18 и уже сыграл более 30 матчей и забил 10 голов.

Напомним, в нынешнем сезоне ЦСКА приобрёл японского нападающего Такуму Нисимуру.

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