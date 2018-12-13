Четверг, 13 Декабря 2018 года
11:56:58 МСК

Российские гандболистки сыграют с Румынией в полуфинале чемпионата Европы

Спорт

Матч пройдёт 14 декабря

Нант, Франция, 13 декабря 2018, 11:07 — REGNUM  Женская сборная России по гандболу заняла первое место на групповом этапе чемпионата Европы и вышла в полуфинал.

В последнем матче в группе российские гандболистки проиграли команде Швеции со счётом 30:39. Несмотря на это, сборная России стал первой, набрав восемь очков. Второе место заняла сборная Франции.

В полуфинальном матче российские гандболистки сыграют с командой Румынии. Сборная Франции сыграет с командой Нидерландов. Матчи пройдут 14 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские гандболистки досрочно вышли в полуфинал чемпионата Европы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гандбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить