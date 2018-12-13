Российские гандболистки сыграют с Румынией в полуфинале чемпионата Европы

Нант, Франция, , 11:07 — REGNUM Женская сборная России по гандболу заняла первое место на групповом этапе чемпионата Европы и вышла в полуфинал.

В последнем матче в группе российские гандболистки проиграли команде Швеции со счётом 30:39. Несмотря на это, сборная России стал первой, набрав восемь очков. Второе место заняла сборная Франции.

В полуфинальном матче российские гандболистки сыграют с командой Румынии. Сборная Франции сыграет с командой Нидерландов. Матчи пройдут 14 декабря.

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