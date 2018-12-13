Австрийская полиция действительно посетила российских биатлонистов — СМИ

Москва, , 10:59 — REGNUM Австрийские правоохранители действительно посетили расположение российской сборной по биатлону. Об этом со ссылкой на пресс-службу Союза биатлонистов России сообщает 13 декабря «Интерфакс».

"Полиция была в расположении команды», — цитирует агентство слова представителя спортивной организации.

Ранее в управлении полиции австрийской федеральной земли Тироль не подтвердили информацию о предъявлении обвинений нескольким российским биатлонистам и тренерам в нарушении антидопинговых правил на ЧМ-2017 по биатлону.

Напомним, российский телекомментатор Дмитрий Губерниев написал 12 декабря в своем Instagram, что полицейские австрийского города Хохфильцен (федеральная земля Тироль) прибыли в расположение сборной России для того, чтобы обвинить российских атлетов в нарушении антидопинговых правил.

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