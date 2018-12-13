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30 очков Дюранта не помогли «Голден Стэйт» в матче с «Торонто»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 113:93

30 очков Дюранта не помогли «Голден Стэйт» в матче с «Торонто»
GDJ
Баскетбол

Окленд, США, 13 декабря 2018, 10:41 — REGNUM  «Торонто Рэпторз» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 113:93.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант, набравший 30 очков.

В составе «Торонто» наибольшую результативность показал защитник Кайл Лоури, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 12 результативных передач. Также дабл-дабл на счету форварда Сержа Ибаки — 20 очков и 12 подборов.

На сегодняшний день «Торонто» занимает первое место в турнирной таблице НБА. «Голден Стэйт» идёт на четвёртом месте.

«Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — «Торонто Рэпторз» (Торонто) — 93:113 (22:31, 19:26, 26:25, 26:31).

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