Гол Радулова не помог «Далласу» в матче с «Анахаймом»

Анахайм, США, , 09:40 — REGNUM «Анахайм Дакс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3.

В составе «Анахайма» хет-трик оформил нападающий Ондржей Каше. Ещё по шайбе забросили Брэндон Монтур, Якоб Сильверберг и Хампус Линдхольм.

В составе «Далласа» точными бросками отметились Миро Хейсканен, Блейк Комо и Александр Радулов.

На сегодняшний день «Анахайм» занимает девятое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 39 очков в 33 матчах. «Даллас» идёт на 14-м месте, в активе команды 35 очков в 31 игре.

«Анахайм Дакс» (Анахайм) — «Даллас Старз (Даллас) — 6:3 (1:0, 1:3, 4:0).

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