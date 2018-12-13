ЦСКА заработал 350 млн рублей от проведения матчей ЛЧ в «Лужниках»

Москва, , 09:24 — REGNUM Московский ЦСКА заработал около 350 млн рублей от проведения матчей Лиги чемпионов на стадионе «Лужники». Об этом заявил генеральный директор клуба Роман Бабаев, 13 декабря сообщает «Чемпионат».

"Можно говорить о приблизительной цифре в 350 млн рублей. Это предварительные цифры по билетной программе», — сказал Бабаев.

Напомним, в нынешнем сезоне ЦСКА провёл три домашних матча группового этапа Лиги чемпионов в «Лужниках» — с «Реалом» (1:0), «Ромой» (1:2) и «Викторией Пльзень» (1:2).

Добавим, что ЦСКА занял четвёртое место в группе и не смог пробиться в весеннюю стадию еврокубков, несмотря на две победы над мадридским «Реалом».

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