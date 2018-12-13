Названы претенденты на лучший гол недели в Лиге чемпионов

Ньон, Швейцария, , 09:09 — REGNUM УЕФА назвал четырёх претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщается на сайте организации.

В список номинантов вошли голы полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Зане, хавбека «Барселоны» Усмана Дембеле, нападающего «Лиона» Набиля Фекира и форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы.

Отметим, что Зане стал автором дубля в ворота «Хоффенхайма» (2:1), Дембеле забил мяч «Тоттенхэму» (1:1), Фекир отличился во встрече с «Шахтёром» (1:1), а Дибала отметился голом в игре с «Янг Бойз» (1:2).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

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