Кокорин рассказал, как проведет в СИЗО новогоднюю ночь

Москва, , 09:02 — REGNUM Находящийся в московском СИЗО «Бутырка» форвард питерского «Зенита» Александр Кокорин в новогоднюю ночь ляжет пораньше спать. Об этом футболист сообщил в письме агентству «Москва».

"Скорее всего, не буду отмечать Новый год, так как ложусь рано тут. Елку и новогодний стол нам никто тут не разрешит», — поделился арестованный по делу о потасовках в центре Москвы спортсмен.

Также Кокорин сообщил, что намерен направить из изолятора поздравительные письма своим родным и близким. Кроме того, футболист поблагодарил всех тех людей, кто его поддерживает и поздравил их с наступающим Новым годом.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря Тверской суд Москвы решение принял решение на два месяца продлить срок содержания под стражей нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.

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