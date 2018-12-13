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«Газпром нефть» стала совладельцем Континентальной хоккейной лиги

Спорт

В числе совладельцев КХЛ также остаются «Татнефть» и «Транснефть» — у обеих компаний равные доли капитала — 11,76%

«Газпром нефть» стала совладельцем Континентальной хоккейной лиги
Цитата из м/ф «Матч-реванш». реж Борис Дежкин. 1968. СССР
Хоккей

Москва, 13 декабря 2018, 08:47 — REGNUM  Долю в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) получила компания «Газпром нефть», со ссылкой на данные системы СПАРК сообщает РБК.

Отмечается, что «Газпром нефть» в результате сделки получила 11,76% капитала управляющей КХЛ компании ООО «Континентальная хоккейная лига».

«Данная сделка — логичное продолжение многолетнего сотрудничества компании с КХЛ», — отметили в «Газпром нефти».

По данным агентства, в числе совладельцев КХЛ остаются «Татнефть» и «Транснефть». У обеих компаний равные доли капитала — 11,76%. Также сообщается, что в состав совладельцев КХЛ входят «Вайтлив холдингс» олигарха Владимира Потанина, Магнитогорский металлургический комбинат, АНО «Социально-культурный и спортивный клуб Газпромэкспорт».

Кроме того, доли в капитале КХЛ имеют такие хоккейные клубы, как «Динамо» (Минск), «Динамо» (Рига), «Торпедо», «Ак Барс», «Металлург», «Северсталь» и СКА.

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