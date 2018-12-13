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УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Спорт

В список претендентов вошли Эндрю Робертсон, Неймар, Лерой Зане и Гийом Оаро

Ньон, Швейцария, 13 декабря 2018, 08:41 — REGNUM  УЕФА назвал футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщается на сайте организации.

В список претендентов вошли защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон, нападающий ПСЖ Неймар, хавбек «Манчестер Сити» Лерой Зане и форвард «Янг Бойз» Гийом Оаро.

Отметим, что Зане и Оаро стали авторами дублей в составе своих команд. Зане забил два гола «Хоффенхайму», а Оаро отправил два мяча в ворота «Ювентуса».

Неймар отметился голом во встрече с «Црвеной Звездой», а Робертсон безупречно отыграл в обороне в матче «Ливерпуля» с «Наполи».

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