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«Аякс» и «Бавария» выдали результативную ничью в последнем туре ЛЧ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:3

Амстердам, 13 декабря 2018, 07:38 — REGNUM  Амстердамский «Аякс» сыграл вничью с мюнхенской «Баварией» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:3.

В составе «Баварии» дубль оформил нападающий Роберт Левандовски, забив один из голов с пенальти. Ещё один мяч на счету полузащитника Кингсли Комана.

В составе «Аякса» дубль записал в свой актив форвард Душан Тадич, реализовав в одном из эпизодов пенальти. На пятой добавленной минуте также отличился защитник Николас Тальяфико.

Таким образом, «Бавария» и «Аякс» вышли в плей-офф Лиги чемпионов с первого и второго места соответственно. Мюнхенский клуб набрал 14 очков, у амстердамской команды — 12 очков.

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