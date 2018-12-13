В Австрии не подтвердили предъявление обвинений российским биатлонистам

Хохфильцен, Австрия, , 07:34 — REGNUM В управлении полиции австрийской федеральной земли Тироль не подтвердили информацию о предъявлении обвинений нескольким российским биатлонистам и тренерам в нарушении антидопинговых правил на ЧМ-2017 по биатлону. Об этом представитель управления Штефан Эдер сообщил ТАСС.

«На данный момент какой-либо информации по этому поводу из Хохфильцена не поступало», — цитирует агентство слова представителя ведомства.

Ранее российский телекомментатор Дмитрий Губерниев написал в своем Instagram, что полицейские австрийского города Хохфильцен (федеральная земля Тироль) прибыли в расположение сборной России для того, чтобы обвинить российских атлетов в нарушении антидопинговых правил.

Спортивный журналист заявил, что у правоохранителей возникли вопросы к биатлонистам Антону Шипулину, Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Алексею Волкову, Ирине Старых. Также в список попали бывший главный наставник сборной Александр Касперович, врачи и массажисты национальной команды Дмитрий Топычканов, Александр Селявкин, Артем Крынцилов и Евгений Шутов.

Губерниев подчеркнул, что в Австрии эти нарушения уголовно наказуемы и все люди из «черного списка» должны дать полиции объяснения.

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