Допинговый скандал? В расположение сборной РФ в Австрии пришла полиция

Хохфильцен, Австрия, , 04:10 — REGNUM Полицейские явились в расположение сборной России по биатлону в городе Хохфильцене (Австрия), сообщает спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в Instgram.

По словам Губерниева, спортсменам, а также тренерам, врачам и массажистам предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году.

Комментатор подчеркнул, что в Австрии эти нарушения уголовно наказуемы. Так что все люди из черного списка (опубликован автором поста) должны дать полиции объяснения.

https://www.instagram.com/p/BrTW5RGh0zv/

«Интересно, почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения? — задается вопросом Губерниев. — За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг — тесты, и вопросов нет! А теперь они есть у австрийской полиции!»

Напомним, 52-й чемпионат мира по биатлону проходил в Хохфильцене с 8 по 19 февраля 2017 года. У России была одна золотая и одна бронзовая медаль.

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