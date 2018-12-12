Среда, 12 Декабря 2018 года
16:51:53 МСК

Норвежский лыжник Петтер Нортуг объявил о завершении карьеры

Спорт

Нортуг является двукратным олимпийским чемпионом и 13-кратным чемпионом мира

Тронхейм, Норвегия, 12 декабря 2018, 15:35 — REGNUM  Норвежский лыжник Петтер Нортуг объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом он заявил на пресс-конференции в Тронхейме.

По словам Нортуга, состояние организма уже не такое, какое необходимо для борьбы на Кубке мира.

«Тело не может работать на прежнем уровне», — сказал Нортуг.

Напомним, Нортуг является двукратным олимпийским чемпионом и 13-кратным чемпионом мира. На Олимпиаде-2010 в Ванкувере он выиграл золото в командном спринте и масс-старте на 50 км.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беговые лыжи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить