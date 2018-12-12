Норвежский лыжник Петтер Нортуг объявил о завершении карьеры

Тронхейм, Норвегия, , 15:35 — REGNUM Норвежский лыжник Петтер Нортуг объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом он заявил на пресс-конференции в Тронхейме.

По словам Нортуга, состояние организма уже не такое, какое необходимо для борьбы на Кубке мира.

«Тело не может работать на прежнем уровне», — сказал Нортуг.

Напомним, Нортуг является двукратным олимпийским чемпионом и 13-кратным чемпионом мира. На Олимпиаде-2010 в Ванкувере он выиграл золото в командном спринте и масс-старте на 50 км.