В офисе ПСЖ полиция провела обыски

Париж, , 15:22 — REGNUM В офисе французского клуба ПСЖ провела обыски полиция. Об этом сообщает Goal.com.

Отмечается, что обыски проведены по делу о расовой дискриминации при наборе в академию клуба. Расследование по этому делу французская прокуратура начала в середине ноября.

Напомним, ранее стало известно, что в ПСЖ отбирали кандидатов в академию клуба по этнической принадлежности и требовали заполнения соответствующей графы, несмотря на то, что это запрещено французским законодательством.

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