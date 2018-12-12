Капитан «Реала» Серхио Рамос не сыграет с матче с ЦСКА

Мадрид, , 15:08 — REGNUM Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос не примет участия в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА. Об этом сообщает «Чемпионат».

Рамос не включён в заявку на матч с ЦСКА. Кроме него, этот матч пропустит полузащитник Дани Себальос.

Напомним, матч между «Реалом» и ЦСКА состоится 12 декабря в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «армейцев» в матче с «Реалом» поддержат 1800 болельщиков.

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