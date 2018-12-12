Среда, 12 Декабря 2018 года
15:18:17 МСК

Влашич признан лучшим игроком 17-го тура РПЛ

Спорт

Влашич набрал 6551 голос, что составило 37,14%

Москва, 12 декабря 2018, 14:44 — REGNUM  Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на сайте РПЛ.

Влашич занял первое место в голосовании болельщиков на звание лучшего игрока тура. Хавбек набрал 6551 голос, что составило 37,14%. В матче с красноярским «Енисеем» он забил победный гол.

При этом Влашич опередил защитника казанского «Рубина» Егора Сорокина, который оформил дубль в гостевом матче с лидером чемпионата — «Зенитом» (2:1). За Сорокина было отдано 4040 голосов (22,91%).

Читайте также: «ЦСКА» одержал победу над «Енисеем» в 17-м туре РПЛ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить