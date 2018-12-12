Влашич признан лучшим игроком 17-го тура РПЛ

Москва, , 14:44 — REGNUM Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на сайте РПЛ.

Влашич занял первое место в голосовании болельщиков на звание лучшего игрока тура. Хавбек набрал 6551 голос, что составило 37,14%. В матче с красноярским «Енисеем» он забил победный гол.

При этом Влашич опередил защитника казанского «Рубина» Егора Сорокина, который оформил дубль в гостевом матче с лидером чемпионата — «Зенитом» (2:1). За Сорокина было отдано 4040 голосов (22,91%).

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