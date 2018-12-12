1800 болельщиков поддержат ЦСКА в матче с «Реалом»

Мадрид, , 14:35 — REGNUM 1800 болельщиков московского ЦСКА будет присутствовать на матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Об этом 12 декабря сообщает «Матч ТВ».

Болельщики ЦСКА выкупили всю гостевую квоту билетов, выделенную на этот матч.

Напомним, матч состоится 12 декабря в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». ЦСКА имеет шансы занять третье место в группе и выйти в Лигу Европы. «Реал» уже обеспечил себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.

Читайте также: ЦСКА сыграет с «Реалом» в Лиге чемпионов