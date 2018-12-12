«Формула-1»: Феттель до сих пор не выплатил €22 тыс. за сломанные весы

Берлин, , 14:09 — REGNUM Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель задолжал Международной автомобильной федерации (FIA) более €20 тыс, передает немецкий канал N-TV 12 декабря.

«FIA сказала, что материальная стоимость составила 22 тыс.», — рассказал Феттель в интервью газете Blick. «Счет еще не пришел», — добавил он. По словам спортсмена, когда счет придет, он лично переведет деньги.

Ранее средства массовой информации сообщили, что штраф за порчу автомобильных весов составил €25 тыс., но немецкий гонщик пояснил, что тогда округлили сумму с избытком.

Пилот Ferrari сломал автомобильные весы во время квалификации на Гран-При Бразилии. Феттеля зазвали на взвешивание перед началом дождя. Он был рассержен медлительностью персонала, завел мотор и съехал с весов своим ходом, повредив их.

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