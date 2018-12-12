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Казахстанские бойцы завоевали семь медалей на чемпионате Азии по муай-тай

Спорт

В общем командном зачете сборная Казахстана заняла четвертое место

Пекин, 12 декабря 2018, 12:40 — REGNUM  Семь спортсменов из Казахстана завоевали медали на чемпионате Азии по муай-тай в китайском Макао, в котором приняли участие представители 30 стран, сообщает 12 декабря агентство Sportinform.

Золотую медаль завоевал Нуртаза Джумаханов, выступивший в весовой категории до 67 кг. Казахстанские бойцы Алмаз Сарсембеков (57 кг), Евгений Зайцев (63,5 кг) и Альбина Кульбизекова (57 кг) завоевали серебряные медали.

Еламан Саясатов (54 кг), Руслан Заякин (71 кг) и Иван Ван-Хон-Тун (86 кг) заняли третьи места. В общем командном зачете сборная Казахстана заняла четвертое место после Таиланда, Китая и Макао.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября казахстанские бойцы завоевали девять медалей на чемпионате мира по смешанным боевым искусствам (MMA), который прошел в Бахрейне.

Читайте ранее в этом сюжете: Бойцы из Казахстана завоевали девять медалей на чемпионате по ММА

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