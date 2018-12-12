Полузащитник «Спартака» Зобнин получил награду «Джентльмен года»

Москва, , 12:18 — REGNUM Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин получил награду «Джентльмен года» — 2018. Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что приз вручается с 1994 года и присуждается газетой «Комсомольская правда». Вместе со званием «Джентльмен года» победитель получает смокинг и дружеский шарж.

Зобнин стал восьмым футболистом «Спартака», удостоенным этой награды. Ранее лауреатами становились Фёдор Черенков, Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Дикань, Денис Глушаков и Артём Ребров.

Читайте также: Полузащитник «Спартака» Зобнин перенёс операцию на колене