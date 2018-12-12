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Российские хоккеисты-юниоры разгромили Швейцарию на Турнире четырёх наций

Спорт

Встреча завершилась со счётом 9:1

Плимут, США, 12 декабря 2018, 12:10 — REGNUM  Юниорская сборная России по хоккею разгромила команду Швейцарии в стартовом матче на Турнире четырёх наций. Встреча завершилась со счётом 9:1.

Российская команда из игроков до 17 лет не оставила камня на камне от сверстников из Швейцарии. По дублю оформили Богдан Тринеев и Дмитрий Зуган. Ещё по шайбе забросили Илья Рычков, Василий Пономарёв, Даниил Христанов, Иван Дидковский, Шакир Мухамадуллин.

Во втором матче сборная России встретится с командой Словакии 12 декабря. Отметим, что турнир проходит в американском Плимуте.

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