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«Олимпиакос» расторг контракт с полузащитником Яя Туре

Спорт

Соглашение расторгнуто по взаимному согласию стор

Пирей, Греция, 12 декабря 2018, 11:49 — REGNUM  Греческий «Олимпиакос» расторг контракт с полузащитником Яя Туре. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что соглашение расторгнуто по взаимному согласию сторон.

Напомним, Туре перешёл в «Олимпиакос» в сентябре 2018 года. За три месяца 35-летний полузащитник не сумел отметиться результативными действиями в составе клуба.

Ранее Туре в течение восьми сезонов выступал за «Манчестер Сити», куда перешёл из «Барселоны».

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