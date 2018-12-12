Пирей, Греция, 12 декабря 2018, 11:49 — REGNUM Греческий «Олимпиакос» расторг контракт с полузащитником Яя Туре. Об этом сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что соглашение расторгнуто по взаимному согласию сторон.
Напомним, Туре перешёл в «Олимпиакос» в сентябре 2018 года. За три месяца 35-летний полузащитник не сумел отметиться результативными действиями в составе клуба.
Ранее Туре в течение восьми сезонов выступал за «Манчестер Сити», куда перешёл из «Барселоны».
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