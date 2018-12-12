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Павел Дацюк не сыграет за сборную России на Кубке Первого канала

Спорт

Дацюк пройдёт программу мониторинга состояния здоровья и восстановления

Москва, 12 декабря 2018, 11:19 — REGNUM  Нападающий Павел Дацюк не сыграет за сборную России на Кубке Первого канала. Об этом 12 декабря сообщается на странице Федерации хоккея России (ФХР) в Twitter.

Отмечается, что Дацюк пройдёт программу мониторинга состояния здоровья и восстановления. Также сообщается, что в турнире не примет участия Антон Бурдасов, который сыграет за олимпийскую сборную в Швейцарии.

Напомним, второй этап Евротура состоится в Москве и Санкт-Петербурге с 13 по 16 декабря. В турнире примут участие сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Павел Дацюк и Никита Гусев были вызваны в сборную России на матчи Кубка Первого канала.

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Читайте ранее в этом сюжете: Гусев и Дацюк вызваны в сборную России на Кубок Первого канала

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