Трипл-дабл Криса Пола помог «Хьюстону» обыграть «Портленд»

Хьюстон, США, , 10:41 — REGNUM «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 111:103.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Портленда» Дэмьен Лиллард, набравший 34 очка.

В составе «Хьюстона» наибольшую результативность показал защитник Джеймс Харден, набравший 29 очков. Кроме того, защитник Крис Пол оформил трипл-дабл из 11 очков, 11 подборов и 10 результативных передач.

На сегодняшний день «Хьюстон» занимает 21-е место в турнирной таблице НБА. «Портленд» идёт на 13-м месте.

«Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (Портленд) — 111:103 (27:29, 24:25, 30:24, 30:25).

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