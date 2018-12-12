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Экс-пилот «Формулы-1» Маркус Эрикссон признался в разрушении чужой семьи

Спорт

Публичное появление с замужней женщиной обернулось скандальными последствиями

Стокгольм, 12 декабря 2018, 10:06 — REGNUM  Бывший пилот «Формулы-1» Маркус Эрикссон признался, что стал причиной распада чужой семьи. Об этом он рассказал в интервью шведской газете Nerikes Allehanda.

Четыре года назад Эрикссон отправился на вечеринку «Формулы-1» после Гран-При Австралии в Мельбурне в сопровождении звезды австралийского телевидения, известного кулинара Сары Тодд.

«Все фотографы сделали снимки с нами, когда мы туда вошли. Я тогда ни о чем не подумал», — сказал Эрикссон. Местные средства массовой информации сразу же предположили, что между шведским спортсменом и замужней Тодд есть связь.

История закончилась драматически: Тодд развелась с мужем, с которым имеет общих детей. «Это было самое ужасное», — сказал Эрикссон.

Как сообщало ИА REGNUM, Маркус Эрикссон, выступавший в «Формуле-1» с 2014 по 2018 годы, в следующем году продолжит карьеру в американском гоночном чемпионате IndyCar. Он подписал контракт с командой Schmidt Peterson Motorsports, за которую ранее выступал российский пилот Михаил Алёшин.

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