Среда, 12 Декабря 2018 года
10:48:07 МСК

Передача Панарина не помогла «Коламбусу» в матче с «Ванкувером»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:2

Коламбус, США, 12 декабря 2018, 09:32 — REGNUM  «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Ванкувера» по шайбе забросили Джош Ливо, Элиас Петтерссон и Джейк Виртанен.

В составе «Коламбуса» точными бросками отметились Сет Джонс и Оливер Бьёркстранд. Результативной передачей отметился Артемий Панарин.

На сегодняшний день «Ванкувер» занимает 22-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 31 очко в 33 матчах. «Коламбус» идёт на 17-м месте, в активе команды 34 очка в 30 играх.

«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Ванкувер Кэнакс (Ванкувер) — 2:3 (1:0, 0:0, 1:3).

Читайте также: «Эдмонтон» одержал победу над «Колорадо» в матче НХЛ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить