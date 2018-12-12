Передача Панарина не помогла «Коламбусу» в матче с «Ванкувером»

Коламбус, США, , 09:32 — REGNUM «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Ванкувера» по шайбе забросили Джош Ливо, Элиас Петтерссон и Джейк Виртанен.

В составе «Коламбуса» точными бросками отметились Сет Джонс и Оливер Бьёркстранд. Результативной передачей отметился Артемий Панарин.

На сегодняшний день «Ванкувер» занимает 22-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 31 очко в 33 матчах. «Коламбус» идёт на 17-м месте, в активе команды 34 очка в 30 играх.

«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Ванкувер Кэнакс (Ванкувер) — 2:3 (1:0, 0:0, 1:3).

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