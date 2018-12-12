«Эдмонтон» одержал победу над «Колорадо» в матче НХЛ

Денвер, США, , 09:07 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:4.

В составе «Эдмонтона» дубль оформил нападающий Райан Ньюджент-Хопкинс. Ещё по шайбе забросили Кайл Бродзяк, Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль и Дарнелл Нурс.

В составе «Колорадо» точными бросками отметились Микко Рантанен, Колин Уилсон и Габриэль Ландеског, оформивший дубль.

Отметим, что российский голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 15 бросков по своим воротам, но был заменён после третье пропущенной шайбы.

На сегодняшний день «Эдмонтон» занимает 12-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 36 очков в 31 матче. «Колорадо» идёт на восьмое месте, в активе команды 39 очков в 31 игре.

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Эдмонтон Ойлерз (Эдмонтон) — 4:6 (0:1, 1:4, 3:1).

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