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Барбашев и Дадонов забросили по шайбе в матче «Сент-Луиса» и «Флориды»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:3

Сент-Луис, США, 12 декабря 2018, 08:54 — REGNUM  «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Сент-Луиса» дубль оформил нападающий Дэвид Перрон. Ещё по шайбе забросили Иван Барбашев и Брэйден Шенн.

В составе «Флориды» точными бросками отметились Евгений Дадонов, Маккензи Уигар и Майк Хоффман.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает 28-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 26 очков в 29 матчах. «Флорида» идёт на 26-м месте, в активе команды 28 очков в 29 играх.

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Флорида Пантерз» (Санрайз) — 4:3 (0:1, 0:0, 4:2).

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