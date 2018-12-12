Барбашев и Дадонов забросили по шайбе в матче «Сент-Луиса» и «Флориды»

Сент-Луис, США, , 08:54 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Сент-Луиса» дубль оформил нападающий Дэвид Перрон. Ещё по шайбе забросили Иван Барбашев и Брэйден Шенн.

В составе «Флориды» точными бросками отметились Евгений Дадонов, Маккензи Уигар и Майк Хоффман.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает 28-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 26 очков в 29 матчах. «Флорида» идёт на 26-м месте, в активе команды 28 очков в 29 играх.

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Флорида Пантерз» (Санрайз) — 4:3 (0:1, 0:0, 4:2).

Читайте также: «Вашингтон» разгромил «Детройт» благодаря хет-трику Овечкина