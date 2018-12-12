«Вашингтон» разгромил «Детройт» благодаря хет-трику Овечкина

Вашингтон, , 08:28 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:2.

В составе «Вашингтон Кэпиталз» хет-трик оформил российский нападающий Александр Овечкин. Ещё по шайбе забросили Бретт Коннолли, Трэвис Бойд и Ти Джей Оши. Двумя результативными передачами отметился Евгений Кузнецов.

В составе «Детройта» точными бросками отметились Дилан Ларкин и Густав Нюквист.

Отметим, что на счету Овечкина стало 632 шайбы, заброшенные в регулярных чемпионатах НХЛ.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает седьмое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 39 очков в 30 матчах. «Детройт» идёт на 20-м месте, в активе команды 32 очка в 32 играх.

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Детройт Ред Уингз» (Детройт) — 6:2 (3:0, 2:0, 1:2).

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