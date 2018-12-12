ПСЖ разгромил «Црвену Звезду» и вышел в плей-офф ЛЧ с первого места

Белград, , 08:03 — REGNUM ПСЖ одержал победу над «Црвеной Звездой» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе ПСЖ отличились Эдинсон Кавани, Неймар, Маркиньос и Килиан Мбаппе. «Црвена Звезда» смогла ответить голом полузащитника Марко Гобелича.

Таким образом, ПСЖ вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе, набрав 11 очков. У «Ливерпуля и «Наполи» — по девять очков.

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