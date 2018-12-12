«Интер» не смог обыграть ПСВ и выбыл из Лиги чемпионов

Милан, Италия, , 07:55 — REGNUM «Интер» сыграл вничью с голландским ПСВ в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 13-й минуте матча счёт открыл нападающий ПСВ Ирвин Лосано. На 73-й минуте форвард «Интера» Мауро Икарди восстановил равновесие в счёте.

Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов «Интеру» необходимо было побеждать. Ничья выводит миланский клуб в Лигу Европы.

«Барселона» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф Лиги чемпионов с первого и со второго места в группе. «Интер» занял третье место по дополнительным показателям.

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